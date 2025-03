MaaT Pharma: avis positif sur la sécurité de MaaT013

(AOF) - MaaT Pharma (+8,45% à 6,42 euros) bondit après l’annonce que le comité de surveillance et de suivi (DSMB) a réalisé sa dernière revue de sécurité pour l'essai clinique pivotal de Phase 3 Ares. Celui-ci évalue l'efficacité et la sécurité de MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte avec atteinte gastro-intestinale, en troisième ligne de traitement, réfractaires aux stéroïdes et réfractaires ou intolérants au ruxolitinib.

Cette société de biotechnologies en stade clinique avancé est leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET). Les MET visent à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire.

"La conclusion positive du DSMB marque une étape clé pour MaaT Pharma, confirmant une nouvelle fois le profil clinique favorable de MaaT013 démontré au fil des années dans le développement clinique auprès d'une population de patients particulièrement vulnérable ", a déclaré le docteur Gianfranco Pittari, directeur Médical de MaaT Pharma. "Cela réaffirme notre engagement à améliorer la survie des patients atteints d‘aGvH avec des traitements innovants. "

