MaaT Pharma annonce le traitement d’un premier patient dans l'essai clinique randomisé de Phase 2b évaluant MaaT033 chez des patients recevant une allo-GCSH

MaaT Pharma annonce aujourd'hui que le premier patient a été traité dans le cadre de son essai de Phase 2b (PHOEBUS) évaluant l'efficacité de MaaT033 dans l'amélioration de la survie globale à 12 mois pour les patients atteints d'un cancer du sang ayant reçu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH). L'essai, une étude internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (NCT05762211), sera mené dans 56 sites d'investigation et devrait inclure 387 patients. Il s'agit, à ce jour, du plus grand essai contrôlé randomisé évaluant une thérapie à base de microbiote en oncologie.

