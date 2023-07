MaaT Pharma annonce la publication de résultats dans le journal eClinicalMedicine mettant en évidence les bénéfices cliniques de MaaT013 dans l'aGvH

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui que le journal eClinicalMedicine a publié des données cliniques portant sur MaaT013 comme traitement dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte gastro-intestinale (aGvH). Les données portent sur l’essai clinique de Phase 2 incluant 24 patients et sur 52 patients traités dans le cadre du programme d'accès compassionnel (EAP) en France.



L’article intitulé « Pooled allogeneic faecal microbiota MaaT013 for steroid-resistant gastrointestinal acute graft-versus-host disease: a single-arm, multicentre phase 2 trial » est accessible via le lien suivant : https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00288-2/fulltext



