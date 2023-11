MaaT Pharma annonce la présentation de deux posters pour MaaT013 et MaaT033 lors de la prochaine conférence de l’ASH

• Le premier poster présentera les résultats portant sur 111 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel (« Early Access Program » - EAP).

• Le deuxième poster détaillera l’essai clinique de Phase 2b randomisé, en double aveugle évaluant MaaT033 dans l'amélioration de la survie des patients recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

• C’est la septième année consécutive que les abstracts de MaaT Pharma sont sélectionnés pour présentation au congrès annuel de l’ASH, renforçant ainsi le leadership de la Société dans le domaine du microbiote en hémato-oncologie.

