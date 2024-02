MaaT Pharma annonce l’évaluation positive par le DSMB de l’essai de Phase 1 en cours évaluant MaaT033 dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

• Le Comité indépendant de surveillance et de sécurité (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a recommandé que l'essai se poursuive comme prévu sans modifications.

• MaaT033 a montré un bon profil de sécurité et a été généralement bien toléré par les 8 premiers patients atteints de SLA et traités par MaaT033 dans un contexte chronique.

