MaaT Pharma annonce de nouvelles nominations au sein du Conseil d’Administration et de son équipe de direction



De nouvelles nominations au Conseil d'administration et au sein de l'équipe de direction ont été effectuées, en adéquation avec la vision et les objectifs à long terme de la Société :

o Karim Dabbagh, Président du Conseil d'Administration et Nadia Kamal, tous deux sont administrateurs indépendants.

o Pr. Gervais Tougas Directeur Médical par intérim et Philippe Moyen Directeur des Opérations.



Nomination de Guilhaume Debroas en tant que Responsable des Relations Investisseurs.

Toutes les résolutions présentées lors de l'assemblée générale annuelle ont été adoptées conformément aux recommandations du Conseil d’Administration.





