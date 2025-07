M6 : repli des profits au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre, M6 a connu une baisse de 12,7% du résultat net de la période attribuable au groupe, à 38,3 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a reculé de 6,9%, à 57,8 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 18,2%, en repli de 0,4 point. Le chiffre d’affaires a reculé de 5%, à 317,7 millions d’euros, dont 266,3 millions d’euros pour les revenus publicitaires, en repli de 3,8%. Les revenus non publicitaires ont reculé de 11,1%, à 51,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires streaming a augmenté de 32,5% à 58,6 millions d’euros.

" Le deuxième trimestre 2025 est marqué par un effet de base élevé lié à la diffusion de l'Euro 2024 l'an passé à la même période " a commenté M6. Le groupe de médias a confirmé l'objectif d'un chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros en 2028 et plus d'un 1 milliard d'heures visionnées sur la plateforme d'ici à cet horizon.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième groupe français de télévision avec 12,8 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 22,2 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,31 Md€ tiré à 81 % des revenus publicitaires dont 69 % dans la vidéo, 11 % dans la radio et 20 % dans la production & droits audiovisuels puis la diversification dans les Gulli Parcs, les comédies musicales et les agences immobilières ;

- Double ambition :

- complémentarité et transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio) et la digitalisation,

- renforcement de la position de n° 1 dans la production et consommation de podcasts ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group devant CMA-CGM (10,27 %) et le fonds Silchester, David Larramendy présidant le directoire de 5 membres et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires au service d’une diffusion mixte streaming / linéaire :

- volontarisme des investissements « industriels » : - dans la plateforme de streaming M6+ regroupant l’offre télévisuelle, soutenue par les partenariats (Pluto TV, HAYU),

- dans les grands évènements -championnat de foot européen en 2024, championnats du monde en 2026 et 2030 ;

- dans la production, restructurée et à forte rentabilité, des activités TV & cinéma et dans la distribution des droits audiovisuels.

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), à la rentabilité attendue pour 2026 ;

- étoffement du portefeuille de diversification et plan d’accompagnement du réseau Stéphane Plaza, affecté par la chute des transactions immobilières ,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,3 Md€ et une trésorerie nette de 257 M€.

Défis

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Préparation du renouvellement des licences des chaînes W9, Gulli, Paris Première en 2025 ;

- Dans le streaming (9,6 du chiffre d’affaires global apporté par la plateforme M6+), retombée des investissements -100 M€- réalisation des objectifs de triplement des revenus d’ici 2028 à 200 M€ avec 1 M d’heures visionnées et d’équilibre du résultat d’ici 2027 ;

- Absence de perspectives 2025 ;

- Dividende 2024 stable à 1,25 €, soit un taux de distribution de + 90 %.