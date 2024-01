M6 diffusera la finale de l'Euro 2024 de football

(AOF) - Les groupes TF1 et M6 ont annoncé le partage des diffusions des 25 meilleures affiches sur 51 rencontres de l’Euro 2024 de football qui se déroulera en Allemagne (14 juin au 14 juillet prochaine). M6 diffusera la finale de la compétition mais également six matches de poule, deux huitièmes de finale, deux quarts de finale (dont le match de l'équipe de France si elle se qualifie) et une demi-finale.

De son côté, TF1 se consolera avec la retransmission du match d'ouverture, sans compter 5 autres rencontres des poules, trois 3 huitièmes de finales (dont le premier choix), deux 2 quarts de finale et le premier choix de la demi-finale.