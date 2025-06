M2I: retrait obligatoire le 11 juillet information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - L'AMF indique que le retrait obligatoire visant les actions M2I interviendra le 11 juillet, au prix net de tout frais de 8,50 euros par action et portera sur 121.043 titres, soit 2,10% du capital et au plus 4,11% des droits de vote de la société.



Pour rappel, à l'issue de son offre publique d'achat simplifiée clôturée le 23 juin, Abilways détenait 5.648.942 actions M2I, soit 97,90% du capital et au moins 95,89% des droits de vote de ce prestataire de formation professionnelle.







