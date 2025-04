M2I : M2i - RESULTATS ANNUELS 2024 : BAISSE DE -17% DE L'EBITDA ET DE -9,4% DU RESULTAT NET

Résultats annuels 2024 : baisse de -17% de l'EBITDA et de -9,4% du Résultat net

Chiffre d'affaires en recul de -20,20% au 1 er trimestre 2025

Données auditées en M€ 2023 2024 Chiffre d'affaires 58,71 56,12 EBITDA 4,57 3,79 Résultat d'exploitation 2,67 2,69 Résultat financier 0,17 0,17 Résultat exceptionnel -0,30 -0,49 Résultat avant impôt 2,54 2,38 Impôt sur les bénéfices -0,22 -0,27 Quote part résultat mis en équivalence 0,00 0,00 Résultat Net 2,32 2,1

Chiffre d'affaires 2024 en baisse de 4,4% à 56,12 M€

Dans un contexte économique moins porteur et affecté par la baisse des financements publics, le groupe M2i a enregistré, au cours de l'année 2024, un chiffre d'affaires de 56,12 M€ en repli de -4,4 % par rapport à 2023.

Baisse de -17% de l'EBITDA et de -9,4% du Résultat net

Après un premier semestre qui avait été en croissance de +12%, le retournement de tendance intervenu au cours de l'année 2024 s'est traduit par une baisse d'EBITDA sur l'ensemble de l'année 2024 de -17% passant de 4,57 M€ à 3,79 M€. Les efforts réalisés depuis plusieurs exercices et l'amélioration de ses marges permettent au groupe, dans ce contexte de décroissance, d'enregistrer malgré tout un résultat d'exploitation au même niveau que l'an dernier à 2,69M€. Après prise en compte d'un Résultat financier de +0,17 M€, d'un Résultat exceptionnel de -0,49 M€ et d'un impôt sur les sociétés de -0,27 M€, le Résultat Net s'établit à 2,10 M€ en baisse de -9,4% par rapport à 2023.

Le groupe disposait au 31 décembre 2024 d'une trésorerie disponible de 9,2 M€ (liquidités à hauteur de 8 M€ et montant disponible des lignes de crédit du groupe à hauteur de 1,2 M€).

Recul de 20,2% du chiffre d'affaires au 1 er trimestre 2025

Toujours affecté par un contexte économique peu porteur et la baisse des financements publics, le groupe M2i a enregistré au 1 er trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 10,35 M€ en recul de 20,20%.

Données non auditées(M€) 2024 2025 Var Chiffre d'affaires 1er trimestre 12,97 10,35 -20,20%

Perspectives

Le groupe ne perçoit pas à court terme de perspectives de retournement de tendance du marché. M2i n'anticipe pas de croissance d'activité pour l'année en cours mais reste très confiant sur son potentiel de croissance à moyen et long terme.

Prochaine publication

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, le 15 août 2025 au plus tard (après bourse).

A propos de M2i

Filiale à 59% du groupe Skolae, M2i est un acteur de référence de la formation dans les domaines de l'IT, de l'IA, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC. Le groupe met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 769 985

Date de publication : 25 avril 2025

Contact : Cristina Mauriz - actionnaires@m2iformation.fr