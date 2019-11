M2I : M2i - CROISSANCE DYNAMIQUE DE +9,2% SUR 9 MOIS 2019

CROISSANCE DYNAMIQUE DE +9,2% SUR 9 MOIS 2019

T3 2018 T3 2019 Variation 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation Chiffre d'affaires 8,67 9,24 +6,6% 28,75 31,39 +9,2%

(Données consolidées en M€ non auditées)

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE

Acteur de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 2 400 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives (classe virtuelle, classe à distance, COOC, présentiel), M2i a maintenu, au cours du 3ème trimestre 2019, un rythme soutenu de croissance avec une hausse de ses ventes de +6,6 %. Cette croissance est d'autant plus remarquable que la base de comparaison avec les années précédentes est très élevée, le groupe ayant connu, au 3ème trimestre 2018 et 2017, des croissances organiques respectivement de +15,1% et +17,0%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe M2i a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 31,39 M€ en croissance de +9,2%, porté par toutes les régions où le groupe est présent et par tous ses pôles d'activités (Informatique, Bureautique, Multimédia, Management).

PERSPECTIVES

Comme annoncé précédemment, le groupe M2i anticipe, au cours des prochains exercices, la poursuite de sa stratégie de croissance et de renforcement de ses résultats.

PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires annuel 2019, au plus tard le 15 février 2020.

A propos de M2i

Acteur de référence des formations IT, Digital et Management avec plus de 2 400 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

Le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 45,55 M€.

M2i est coté sur Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 4.946.480

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email - actionnaires@m2iformation.fr

Publication, le 15 novembre 2019

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-61025-m2i-croissance-dynamique-de-plus-9virg2-pour-cent-sur-9-mois-2019.pdf