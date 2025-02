M2I : M2i - Chiffre d'affaires en 2024 de 56,12 M EUR en recul de -4,4% dans un contexte économique attentiste

CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2024 DE 56,12 M€ EN RECUL DE -4,4% DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE ATTENTISTE

Données consolidées en M€ 2023 2024* 2024 VS 2023* Chiffre d'affaires 12 mois 58,71 56,12 -4,4% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18,03 17,47 -3,1%

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 56,12 M€ EN 2024

Dans un contexte de marché qui reste peu dynamique en termes de recrutement et attentiste d'une manière générale, le groupe M2i a enregistré, au cours du 4ème trimestre 2024, un chiffre d'affaires de 17,47 M€, en retrait de -3,1% par rapport à la même période de 2023.



Sur l'ensemble de l'année 2024, le groupe M2i a enregistré une activité à 56,12 M€ en repli de -4,4 % par rapport à 2023.





PERSPECTIVES

Comme annoncé précédemment, dans un contexte économique en France qui reste peu dynamique, le groupe reste prudemment optimiste sur ses perspectives à court terme.

Dans ce contexte, le rapprochement avec le groupe Skolae va permettre à M2i de renforcer son offre et ses moyens financiers en s'appuyant sur l'un des plus grands réseaux d'écoles en France avec plus de 45 titres RNCP déployés sur 11 villes et 25 campus avec des marques fortes et reconnues.





PROCHAINE PUBLICATION

Le résultat annuel 2024, le 30 avril 2025 au plus tard (après bourse).

A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, de l'IA, du Digital, du Management et des Soft Skills avec plus de 2 850 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 769 985

Publication, le 13 février 2025

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr