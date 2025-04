M2I : DEPÔT DU PROJET DE NOTE EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 30 AVRIL 2025

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d'Amériqueou dans tout autre pays et n'est pas destiné à être diffusé dans d'autres pays que la France.

L'offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers.

DEPÔT DU PROJET DE NOTE EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

M2i

INITIEE PAR

ABILWAYS ( membre du réseau SKOLAE)

PRESENTEE PAR

Portzamparc

Etablissement présentateur et garant



AMF

Le présent communiqué a été établi par M2i. Il est diffusé en application des dispositions de l'article 231-26 II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (le « RGAMF »).



Le projet d'offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse

restent soumis à l'examen de l'AMF.

AVIS IMPORTANT



En application des articles 231-19 et 261-1 et suivants du RGAMF, le rapport du cabinet Ledouble, représenté par Monsieur Olivier Cretté, agissant en qualité d'expert indépendant, est inclus dans le projet de note en réponse.

Le projet de note en réponse déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 30 avril 2025 (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur les sites Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et de la société M2i ( https://www.m2iformation.fr/ ) et peut être obtenu sans frais au siège social de la société M2i, sis 18 place des Reflets, 92400 Courbevoie, France.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du RGAMF, les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de M2i seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre, selon les mêmes modalités.

Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.