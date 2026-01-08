M&S: Ventes alimentaires +5,6% sur le trimestre de Noël, compensant la baisse des ventes de vêtements

Vues de l'intérieur d'un magasin Marks & Spencer (M&S) à Londres

Le groupe britannique Marks & Spencer a enregistré une hausse de 5,6% de ses ventes alimentaires ‍comparables au cours du trimestre de Noël, mais les ventes de vêtements, maison et beauté ont reculé de 2,9%, reflétant les problèmes persistants ‌liés au piratage informatique de l'année dernière et à une demande plus faible dans ses magasins.

Le directeur général, Stuart Machin, a ​déclaré qu’un nombre record de clients avait fait leurs achats ⁠chez M&S au cours de la période.

"Les ventes de produits alimentaires ont été solides et l’entreprise continue de surperformer, ⁠atteignant un nouveau cap ‍de part de marché au cours de la ⁠période", a-t-il déclaré jeudi.

"Le secteur de vêtements, maison et beauté se remet sur les rails alors que nous sommes à la fin de ​la reprise."

La baisse des ventes de vêtements est due à la performance médiocre en magasin, qui a compensé la reprise des ventes en ⁠ligne, a précisé le groupe.

M&S a indiqué que les soldes ​d'après-Noël avaient impliqué des remises plus importantes sur les ​stocks, mais que ​les taux de vente étaient élevés.

En novembre, le groupe avait déclaré ​qu’il se serait entièrement remis du ⁠piratage informatique d’avril d’ici la fin de son exercice financier, en mars, et prévoyait un bénéfice pour le second semestre "au moins" équivalent à celui de l’année précédente.

Le groupe a confirmé que ses prévisions annuelles restaient ‌inchangées.

Le bénéfice du premier semestre a chuté de 55,4%, après que l’arrêt de son activité en ligne ait entraîné une baisse de 16,4% des ventes de vêtements, d'objets pour la maison et de produits de beauté.

(Rédigé par James Davey et Paul Sandle, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)