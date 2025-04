M&P : Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024

Maurel & Prom annonce que son Document d’Enregistrement Universel a été déposé le 15 avril 2025 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Document d’Enregistrement Universel 2024 comprend notamment :

•le rapport financier annuel de l'exercice 2024,

•le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

•les informations en matière de durabilité en application de la CSRD et le rapport de certification sur ces informations,

•le rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements,

•le descriptif des modalités du programme de rachat d'actions de la Société ; et

•les rapports des Commissaires aux comptes.

Ce Document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société (www.maureletprom.fr), dans la rubrique Relations Investisseurs > Rapports annuels, ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amffrance.org).