M&G présente un fonds obligataire axé sur la Chine

" La politique monétaire de la Chine divergeant de celle des principales économies développées, le fonds cherche à saisir les opportunités de valeur relative, en combinant croissance du capital et revenus, tout en élargissant l'accès des investisseurs au marché dynamique du crédit chinois ", explique le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - M&G a annoncé le lancement du fonds M&G (Lux) China Corporate Bond Fund, qui offre la possibilité d'investir sur le marché chinois des obligations d'entreprises onshore. Le fonds sera alloué de manière active sur de la dette d'entreprise de haute qualité, y compris des entreprises d'État et des véhicules de financement des collectivités locales, tout en conservant la flexibilité d'investir jusqu'à 50 % sur des obligations libellées en dollars émises par des entités chinoises.

