M&G prend une participation majoritaire dans une société suédoise de crédit privé

M&G acquiert une participation majoritaire dans P Capital Partners, une société suédoise spécialisée dans le crédit privé composée de 45 personnes et ayant levé environ 7 milliards d’euros depuis sa création il y a plus de 20 ans.

P Capital Partners rejoindra l’activité « marchés privés » de M&G Investments, représentant 73 milliards de livres. « Nous compléterons ses équipes de crédit privé et de crédit structuré, qui gèrent déjà 19 milliards de livres sterling, et nous élargirons son offre à la clientèle dans un segment difficile d’accès, mais moins encombré, où nous avons déjà de solides relations et un vaste réseau d’origination », précise P Capital Partners dans un communiqué daté du 6 février.

L’équipe de direction et les stratégies d’investissement de P Capital Partners resteront inchangées après l’opération, qui doit être finalisée mi-2025.

« Cette acquisition d’une participation majoritaire dans P Capital Partners s’inscrit dans notre stratégie de croissance sur les marchés privés où nous avons l’ambition de devenir le champion européen », a commenté Joseph Pinto, directeur général de M&G Investments.

Laurence Marchal