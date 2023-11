M&G lance son premier Eltif

La société de gestion d’actifs britannique M&G lance son premier fonds européen d’investissement de long terme (Eltif), dénommé M&G Corporate Credit Opportunities, annonce-t-elle dans un communiqué. Pilotée par l’équipe crédit privé de M&G, qui gère actuellement environ 20 milliards d’euros d’encours, la stratégie mélangera différentes classes d’actifs au sein du crédit privé.

Ainsi, une première poche illiquide sera dédiée aux prêts à des entreprises aux rendements élevés, soit des financements directs aux grandes et moyennes entreprises ainsi que des prêts juniors assortis de clauses de prêts strictes. Ces investissements devraient représenter 15?% à 30?% du portefeuille. Une deuxième poche, constituant 70?% à 85?% du portefeuille, sera quant à elle consacrée aux crédits d’entreprises liquides, axée sur des prêts syndiqués seniors à taux variable.

Premier client de ce nouveau fonds, With Profits Fund de Prudential a investi 500 millions d’euros au lancement de la stratégie M&G Corporate Credit Opportunities, qui reste pour l’heure réservée aux investisseurs professionnels. M&G prévoit d’en élargir l’accès dès le début de l’année 2024, en prévision de l’application du nouveau règlement Eltif . Pour rappel, le Parlement européen a révisé le texte le 15 février dernier dans le but d’ouvrir l’accès de ces véhicules à tous types d’investisseurs privés. Parmi les amendements qui ont été votés, la suppression du ticket d’entrée minimum de 10.000 euros et l’alignement du régime de distribution d’Eltif avec celui de MiFID II.

Maureen Songne