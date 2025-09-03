 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 701,00
+0,48%
Indices
Chiffres-clés

M&G Investments recrute deux profils clés à Paris
information fournie par Agefi Asset Management  03/09/2025 à 08:15

M&G Investments a recruté deux experts au sein de son équipe institutionnelle française sur des postes nouvellement créés à Paris.

Charles Moussier a rejoint la société de gestion londonienne le 2 juin 2025 en tant que directeur Europe solutions d’assurance, sous la responsabilité de Russell Lee, directeur monde solutions d’assurance. Sa mission sera d’accompagner les besoins spécifiques des assureurs européens dans la construction de solutions d’investissement, via des fonds, des mandats ou des co-investissements. Il contribuera également à la mise en place de partenariats stratégiques pour le développement de solutions d’assurance-vie et d’assurance-retraite.

Charles Moussier dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le conseil institutionnel, la structuration de produits dérivés et la distribution d’actifs publics et privés. Il occupait dernièrement le poste de directeur des solutions d’assurance EMEA chez Invesco, où il pilotait la distribution dans 14 pays. Il est aussi passé par Natixis et Axa.

Une quarantaine de collaborateurs à Paris

Enguerrand Fougerat a rejoint la société le 25 août en tant que responsable distribution institutionnelle, sous la responsabilité de Kelly Hébert, directrice générale pour la France et le Belux. Il travaillera en étroite collaboration avec Florent Delorme, également responsable de la distribution institutionnelle, afin de renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels en France.

Enguerrand Fougerat vient de Candriam où il était institutional sales manager pendant trois ans. Avant cela, il a travaillé six ans chez BNY Mellon comme vice president, relationship manager pour la France, le Benelux et Israël. « Enguerrand contribuera à promouvoir l’ensemble des expertises de M&G auprès des clients institutionnels, dans un contexte où nous constatons une forte dynamique sur le crédit privé et un intérêt accru pour la titrisation », a précisé Kelly Hébert.

Avec plus de 40 collaborateurs, le bureau parisien de M&G occupe une place centrale dans les opérations de la société en Europe continentale. Ses équipes couvrent la distribution, la gestion de portefeuille et l’investissement sur les marchés publics et privés.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:52 

    * ERAMET ERMT.PA a annoncé mardi la nomination d'Abel Martins-Alexandre en tant que directeur financier du groupe, en charge des systèmes d'information et des achats, à partir du 15 septembre 2025. * DERICHEBOURG DBG.PA a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant ... Lire la suite

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en hausse prudente, l'obligataire toujours au centre de l'attention
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:14 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture après une séance difficile la veille, marquée par des tensions sur l'obligataire, les investisseurs attendant également les données définitives sur le secteur privé ... Lire la suite

  • Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros sur Safran contre 235 euros. (crédit photo : Safran / Adrien Daste )
    Les changements de recommandations : Edenred, Safran
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:11 

    * EDENRED EDEN.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 48 euros. * SAFRAN SAF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros contre 235 euros.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank