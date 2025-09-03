M&G Investments recrute deux profils clés à Paris

M&G Investments a recruté deux experts au sein de son équipe institutionnelle française sur des postes nouvellement créés à Paris.

Charles Moussier a rejoint la société de gestion londonienne le 2 juin 2025 en tant que directeur Europe solutions d’assurance, sous la responsabilité de Russell Lee, directeur monde solutions d’assurance. Sa mission sera d’accompagner les besoins spécifiques des assureurs européens dans la construction de solutions d’investissement, via des fonds, des mandats ou des co-investissements. Il contribuera également à la mise en place de partenariats stratégiques pour le développement de solutions d’assurance-vie et d’assurance-retraite.

Charles Moussier dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le conseil institutionnel, la structuration de produits dérivés et la distribution d’actifs publics et privés. Il occupait dernièrement le poste de directeur des solutions d’assurance EMEA chez Invesco, où il pilotait la distribution dans 14 pays. Il est aussi passé par Natixis et Axa.

Une quarantaine de collaborateurs à Paris

Enguerrand Fougerat a rejoint la société le 25 août en tant que responsable distribution institutionnelle, sous la responsabilité de Kelly Hébert, directrice générale pour la France et le Belux. Il travaillera en étroite collaboration avec Florent Delorme, également responsable de la distribution institutionnelle, afin de renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels en France.

Enguerrand Fougerat vient de Candriam où il était institutional sales manager pendant trois ans. Avant cela, il a travaillé six ans chez BNY Mellon comme vice president, relationship manager pour la France, le Benelux et Israël. « Enguerrand contribuera à promouvoir l’ensemble des expertises de M&G auprès des clients institutionnels, dans un contexte où nous constatons une forte dynamique sur le crédit privé et un intérêt accru pour la titrisation », a précisé Kelly Hébert.

Avec plus de 40 collaborateurs, le bureau parisien de M&G occupe une place centrale dans les opérations de la société en Europe continentale. Ses équipes couvrent la distribution, la gestion de portefeuille et l’investissement sur les marchés publics et privés.

Laurence Marchal