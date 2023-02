M&G Investments nomme un nouveau gérant pour sa stratégie sur les solutions climatiques

(NEWSManagers.com) - M&G Investments vient d’annoncer la promotion de Michael Rae, analyste senior, en tant que gérant du fonds M&G Climate Solutions Fund et M&G (Lux) Climate Solutions Fund. Il sera rattaché à John William Olsen, directeur des actions durables et d’impact. Lancés en 2020, ces fonds investissent dans des entreprises fournissant des solutions pour lutter contre le changement climatique.

Michael Rae travaille chez M&G Investments depuis 2019, où il est entré comme analyste sénior sur des actions mondiales dans le domaine de l’énergie. Il s’est intégré au sein de l’équipe d’investissement des actions durables et d’impact en octobre 2022. Il travaille avec les équipes actions de la société de gestion britannique sur les entreprises énergétiques et dans le domaine de l’énergie renouvelable. Avant d’arriver chez M&G, il a travaillé chez Redburn pendant près de 5 ans, dernièrement comme responsable de la recherche dans le domaine de l’énergie. Auparavant, il a été directeur exécutif au sein de la recherche actions entre 2008 et 2015.

M&G Investments, la filiale de la gestion d’actifs de M&G, comptait plus de 348 milliards de livres sterling d’encours sous gestion au 30 juin 2022.