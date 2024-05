M&G investit plus de 100 millions d’euros dans le Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est

M&G a réalisé un investissement de 107 millions d’euros dans le Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, l’un des plus grands véhicules d’impact au monde qui permet aux prêteurs de microfinance et aux institutions financières mal desservis des pays en développement du Sud-Est et de l’Europe de l’Est d’accéder au financement.

Cet investissement de 107 millions d’euros provient de la stratégie d’actifs privés Catalyst de M&G, issue du véhicule With-Profits de Prudential de 129 milliards de livres sterling et de fonds externes gérés par l'équipe de crédit privé de M&G. Il s’agit du deuxième investissement de M&G réalisé sur le modèle d’un partenariat public-privé (PPP) axé sur l’impact, après un investissement de 90 millions de dollars dans The Microfinance Enhancement Facility.

Créé pour soutenir les écosystèmes financiers sur les marchés qui en ont le plus besoin, le Fonds européen pour l’Europe du Sud-Est, conseillé par Finance in Motion, promeut l’esprit d’entreprise, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. En investissant dans l’infrastructure financière de la région, il offre aux entreprises locales la possibilité de se développer grâce à la mise à disposition de produits financiers, d’une assistance technique et d’un accès au financement pour les communautés les moins bien desservies.

Le fonds s’appuie sur des capitaux publics provenant d’entités mondiales telles que la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement pour attirer d’autres investissements privés et atteindre ainsi ses objectifs de développement social et économique. Ce modèle de financement mixte a permis de financer des micro, petites et moyennes entreprises à plus de 50.000 entreprises détenues par des femmes, et environ 2,1 millions d’emplois ont été indirectement soutenus par le financement reçu par l’intermédiaire d’institutions de prêt partenaires depuis 2005.

Laurence Marchal