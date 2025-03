M&G : décollecte de 1,9 milliard de livres en 2024

(AOF) - L'assureur et gestionnaire d'actifs britannique M&G a enregistré une décollecte de 1,9 milliard de livres en 2024, mais ses encours ont augmenté de 2 milliards de livres à 346 milliards de livres (soit 411,6 milliards d’euros) grâce à la hausse des marchés. Le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 5% à 837 millions de livres grâce à la progression de 19% à 289 millions de livres de l’activité de gestion d’actifs.

" Depuis mon arrivée chez M&G, ma priorité a été de renforcer les fondations de l'entreprise. Malgré un environnement de marché difficile, nous y sommes parvenus " a déclaré le directeur général, Andrea Rossi.

" Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase pour le groupe, où nous allons assurer une croissance durable et diversifiée dans les secteurs de la gestion d'actifs et de l'assurance-vie. Conformément à cette ambition, nous annonçons aujourd'hui deux nouveaux objectifs pour la période 2025-2027 : accroître le bénéfice d'exploitation ajusté avant impôts d'au moins 5 % par an en moyenne et générer 2,7 milliards de livres sterling de capital d'exploitation ".