M&G crée une stratégie obligataire datée à deux ans

M&G lance le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund, une stratégie obligataire datée à deux ans qui vise un objectif de rendement brut annualisé de 4,5?%. Le fonds cherche à offrir aux investisseurs européens une alternative aux obligations souveraines européennes et aux dépôts en espèces, qui rapportent actuellement entre 3,1?% et 3,4?% sur une durée similaire.

Le portefeuille est composé d’au moins 80% d’obligations Investment Grade et 20% d’obligations à haut rendement mondiales, et cherche à saisir les opportunités offertes par les obligations à court terme créées par l’inversion de la courbe des taux d’intérêt. La stratégie sera gérée par Stefan Isaacs, co-deputy responsable des investissements (CIO) de l'équipe obligataire de M&G, et par Matthew Russell qui disposent tous deux de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Ils seront également accompagnés par l'équipe de recherche obligataire interne de M&G.

Le fonds est classé Article 8 du règlement SFDR et sera ouvert aux souscriptions jusqu’au 16 octobre 2024.

« Ce lancement (…) intervient après le succès de la précédente stratégie obligataire datée clôturée en novembre 2023 avec 440 millions d’euros collectés au cours de sa période de souscription de six semaines », souligne Kelly Hebert, directrice générale de M&G pour la France.

Laurence Marchal