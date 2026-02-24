M. Dimon, président de JPMorgan, déclare qu'il restera directeur général pendant quelques années encore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JPMorgan

JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré lundi qu'il resterait à la tête de la plus grande banque américaine pendant "quelques années"

"Je suis ici pour quelques années en tant que directeur général, et peut-être quelques années après, en tant que président exécutif", a déclaré M. Dimon lors de la journée des investisseurs de la banque à New York.