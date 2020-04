Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M&A-Centerview parie sur Matthieu Pigasse pour s'implanter à Paris Reuters • 08/04/2020 à 19:54









(Actualisé avec précisions supplémentaires) par Gwénaëlle Barzic et Pamela Barbaglia PARIS, 8 avril (Reuters) - La boutique américaine Centerview Partners a recruté l'ex-banquier vedette de Lazard LAZ.N Matthieu Pigasse pour prendre la tête de son nouveau bureau parisien avec l'ambition de conduire l'expansion de la franchise dans une Europe aux prises avec l'épidémie de coronavirus. Evoquant un nouveau projet de nature entrepreneuriale, le Français de 51 ans avait quitté Lazard en octobre dernier après y avoir passé 17 ans, suscitant des spéculations sur la suite de sa carrière. Centerview, qui opère actuellement en Europe depuis sa base londonienne, a recruté deux autres banquiers de Lazard, Nicolas Constant et Pierre Pasqual. La nouvelle équipe d'une quinzaine de personnes au total, dont les bureaux seront localisés avenue de Matignon dans le centre de Paris, se concentrera sur le conseil en fusions-acquisitions ainsi que le conseil en financement et en restructuration. Matthieu Pigasse, qui a forgé sa réputation en conseillant les gouvernements grecs et argentins sur la restructuration de leur dette, aidera également Centerview à prendre pied dans le conseil souverain, un segment sur lequel la boutique n'est pas présente aujourd'hui. La banque américaine a maintenu ses projets d'expansion en dépit de la crise économique et sanitaire sans précédent qui s'abat sur les entreprises européennes, gelant une partie de leurs projets d'acquisition. "ACTE DE CONFIANCE" Selon les données de Refinitiv, les fusions-acquisitions ont reculé à leur niveau le plus bas depuis 2016 au niveau mondial au premier trimestre. Les acteurs du secteur s'attendent à ce que l'activité des mois à venir soit dominée par des plans de sauvetage, des restructurations et des nationalisations. "Malgré les défis actuels, nous sommes convaincus de la résilience des entreprises françaises et européennes et de leur capacité à contribuer de manière essentielle à la reprise économique mondiale", déclare Blair Effron, co-fondateur de Centerview, cité dans un communiqué. Fondée par Blair Effron et Robert Pruzan en 2006, Centerview a des projets ambitieux pour son nouveau pôle parisien qui compte progressivement étendre son champ d'action à d'autres pays voisins, également durement frappés, comme l'Espagne et l'Italie. "Dans un contexte difficile, cette ouverture vise à permettre d'aider les entreprises françaises et européennes à faire face à la crise et préparer la reprise dans les meilleurs conditions", a expliqué Matthieu Pigasse, évoquant un "acte de confiance dans l'avenir". La boutique, puissante aux Etats-Unis, est moins connue de l'autre côté Atlantique même si sa notoriété s'est récemment accrue, la banque conseillant le joaillier Tiffany TIF.N en passe d'être racheté par LVMH LVMH.PA . (Avec Maya Nikolaeva, édité par Jean-Michel Bélot)

