Lyft : Sean Aggarwal élu président du conseil d'administration

(AOF) - Lyft a annoncé hier que ses co-fondateurs, Logan Green, président du conseil d’administration, et John Zimmer, vice-président du conseil d’administration, ont l’intention de quitter le conseil d’administration de Lyft. Ces départs marquent ainsi la fin réussie d’un plan de transition de deux ans. Green et Zimmer convertiront toutes les actions ordinaires de classe B de Lyft en actions ordinaires de classe A de Lyft ce 15 août.

Suite à la conversion, tous les détenteurs d'actions ordinaires de Lyft détiendront des actions ordinaires de catégorie A avec des droits de vote égaux. Green et Zimmer posséderont collectivement environ 9,69 millions d'actions ordinaires de Lyft de catégorie A.

Dans le cadre de cette transition, Sean Aggarwal a été élu président du conseil d'administration. Il avait rejoint le conseil en 2016, a été président du conseil de 2019 à 2023 puis nommé administrateur indépendant principal en 2023.

" Lyft a connu une croissance et une exécution exceptionnelle au cours des deux dernières années sous la direction de David Risher, telle que nous l'espérions lorsque nous l'avons recruté comme PDG. Lyft a la bonne équipe en place. Il est temps de terminer le processus de succession que nous avons commencé il y a deux ans. Nous sommes fiers des progrès solides réalisés sur le plan commercial ", ont déclaré Logan Green et John Zimmer.

