Lyft prévoit un volume de réservations élevé, mais les tempêtes hivernales pèsent sur le nombre de courses au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de courses au premier trimestre est inférieur aux prévisions en raison des tempêtes hivernales qui ont frappé le nord-est des États-Unis

* Lyft se développe à l'international via des acquisitions, notamment Gett UK et FreeNow

* Les partenariats ont généré 27 % des courses en Amérique du Nord, un record

(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'informations contextuelles et de commentaires d'analystes aux paragraphes 2, 3 et 7) par Akash Sriram

Lyft LYFT.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires brut et de bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, alors même que le volume de courses du premier trimestre a été inférieur aux attentes en raison des violentes tempêtes hivernales aux États-Unis.

L'action de la société basée à San Francisco a chuté d'environ 3 % dans les échanges après la clôture. Le titre a perdu environ 27 % de sa valeur cette année.

« Le cours de l'action Lyft est en baisse depuis des mois et le titre suscite peu d'enthousiasme. Bien que ses résultats financiers actuels s'améliorent, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus pour l'avenir », a déclaré Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

Lyft a déclaré 236,9 millions de courses au premier trimestre, un chiffre inférieur aux estimations de Visible Alpha (242 millions), les tempêtes hivernales ayant réduit la demande de plus de 3 millions de courses au cours du trimestre.

« L'impact approximatif des tempêtes hivernales sur le volume au premier trimestre s'est élevé à environ 3 millions de courses », a déclaré la directrice financière Erin Brewer à Reuters, ajoutant qu'un peu plus de la moitié de cet impact provenait de l'activité vélos et trottinettes de Lyft, le reste étant lié aux trajets en covoiturage.

Son grand rival Uber UBER.N a également souligné mercredi la résilience de la demande de services de VTC, prévoyant un deuxième trimestre plus solide que prévu malgré les incertitudes géopolitiques et la hausse des coûts du carburant.

L'offensive de Lyft sur les offres haut de gamme, notamment les courses à plus forte valeur ajoutée et les services de chauffeur, ainsi que ses partenariats et son expansion internationale, ont contribué à une croissance plus forte des réservations brutes malgré un volume de courses en baisse.

Les réservations brutes ont augmenté de 19 % au cours du trimestre, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 14 %, dépassant tous deux les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

Mme Brewer a déclaré que les courses à plus forte valeur ajoutée et les contributions d'entreprises telles que l'application européenne de taxi FreeNow et le service de chauffeur TBR Global Chauffeuring contribuaient à la croissance du chiffre d'affaires .

Lyft prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires brut compris entre 5,30 et 5,43 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,32 milliards de dollars. La société prévoit un bénéfice ajusté de 160 à 180 millions de dollars, contre des estimations d'environ 167 millions de dollars.

La société étend également ses activités dans le domaine des véhicules autonomes avec des partenaires tels que Baidu

9888.HK et Waymo. Lyft a annoncé que son dépôt de véhicules autonomes Flexdrive à Nashville, dans le Tennessee, ouvrirait cet automne.