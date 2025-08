Lyft: partenariat avec Baidu dans les véhicules autonomes en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 16:14









(Zonebourse.com) - Lyft a annoncé lundi avoir signé un partenariat stratégique avec Baidu visant à déployer la flotte de véhicules autonomes Apollo Go développés par le groupe technologique chinois, qui seront prochainement disponibles sur via sa plateforme sur plusieurs marchés d'Europe.



Dans un communiqué commun, les deux sociétés expliquent que cette collaboration constitue une étape majeure dans l'expansion internationale de Baidu tout en permettant à Lyft de renforcer sa position comme acteur de premier plan sur le segment des véhicules autonomes (AV) sur le Vieux Continent.



Les premiers déploiements sont prévus en Allemagne et au Royaume-Uni courant 2026, sous réserve d'approbations réglementaires, avec un objectif de montée en puissance vers plusieurs milliers de véhicules dans les années suivantes à travers l'Europe.



Dans le cadre de l'accord, Lyft utilisera les RT6 de sixième génération d'Apollo Go, des véhicules 100% électriques qui couvrent déjà plus de 3.000 km2 à Wuhan et qui ont réalisé plus de 11 millions de trajets à ce jour. Lyft contrôlera la chaîne opérationnelle et la place de marché, tandis que Baidu fournira les véhicules, la validation technologique et un support technique complet.



Ce partenariat intervient alors que Lyft a récemment acquis FreeNow, présent dans neuf pays européens et plus de 180 villes, qui doit lui permettre d'accélérer le déploiement des véhicules autonomes en s'appuyant sur l'implantation de sa nouvelle filiale en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi que sur ses relations établies avec les régulateurs locaux et les opérateurs de taxi.







