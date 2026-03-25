Lyft met en place un programme d'aide aux chauffeurs pour faire face à la hausse des prix du carburant aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de covoiturage Lyft LYFT.O a annoncé mercredi qu'elle mettrait en place un programme temporaire d'aide aux chauffeurs aux États-Unis, alors que la hausse des prix de l'essence réduit les revenus des travailleurs indépendants.

La forte hausse des prix du carburant, due aux perturbations de l'approvisionnement en énergie liées au conflit israélo-américain en cours avec l'Iran, nuit aux travailleurs indépendants.

Le prix moyen national de l'essence a augmenté de plus de 30 % au cours des dernières semaines, oscillant autour de 4 dollars le gallon.

Le programme de 60 jours de Lyft, qui se déroulera du 27 mars au 26 mai, offre des remises en espèces et des économies de carburant aux conducteurs qui utilisent la carte de débit Lyft Direct dans les stations-service éligibles.

Dans le cadre de cette initiative, les conducteurs les plus performants recevront une remise en espèces supplémentaire de 2 % sur leurs achats de carburant, tandis que les conducteurs de niveau intermédiaire recevront 1 % de plus, en plus des récompenses existantes qui vont de 1 % à 10 % en fonction du statut du conducteur.

Les économies combinées, y compris les offres des partenaires de Lyft, pourraient atteindre jusqu'à 94 cents par gallon pour les conducteurs de niveau supérieur, sur la base des prix moyens nationaux du carburant de 3,97 $ par gallon, a déclaré la société.

La plateforme de livraison de nourriture DoorDash DASH.O a déclaré lundi qu'elle lançait un programme similaire qui durerait jusqu'au 26 avril.