Lyft: le titre chute après des résultats jugés mitigés

(CercleFinance.com) - Lyft a publié mardi soir des résultats mitigés pour le 4ème trimestre avec un bénéfice supérieur aux attentes des analystes, mais un chiffre d'affaires et des facturations totales en ligne.



Le spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de 112,8 millions de dollars, contre 66,6 millions de dollars un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 27% à 1,6 milliard de dollars, tandis que ses facturations totales ont augmenté de 15% à 4,3 milliards de dollars, conformément aux prévisions du marché.



Ses objectifs pour le premier trimestre s'avèrent, en revanche, bien moins bons que prévu puisque le groupe de San Francisco vise pour les trois premiers mois de l'année des facturations totales entre 4,05 et 4,20 milliards de dollars.



Lyft, qui évoque une récente tendance à la détérioration des prix, s'attend par ailleurs à une diminution de son Ebitda ajusté, anticipé entre 90 et 95 millions de dollars.



Pour les analystes, ces prévisions décevantes illustrent à quel point la trajectoire de croissance de l'entreprise est incertaine et sinueuse.



'On voit que l'environnement devient plus difficile en vue de mettre en oeuvre les initiatives en cours et d'atteindre les objectifs de moyen terme', s'inquiètent les équipes de Wedbush.



'Le fait que le groupe perde éventuellement des parts de marché en dépit de la réduction de ses tarifs et des promotions visant à soutenir le nombre de courses prouve combien il est difficile de trouver un juste équilibre entre croissance et rentabilité pour un acteur de second plan', renchérit-on chez Jefferies.



Les investisseurs s'inquiètent notamment de la concurrence exercée par Waymo, un spécialiste des véhicules sans chauffeur déjà implanté sur son fief californien.



Suite à cette publication, le titre chutait de près de 10% mercredi matin à la Bourse de New York, ce qui ne l'empêche pas d'afficher un gain de 48% sur les six derniers mois.





