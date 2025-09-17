 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lyft gagne du terrain après avoir conclu un partenariat avec Waymo pour lancer des services de covoiturage autonomes en 2026
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société de covoiturage Lyft LYFT.O bondissent de 12,5% à 22,73 dollars américains, atteignant ses plus haut niveau depuis plus de trois ans

** LYFT annonce un partenariat avec Waymo d'Alphabet pour lancer une flotte de véhicules autonomes à Nashville à partir de 2026

** Le partenariat comprend un système permettant aux usagers de demander les voitures autonomes de Waymo par le biais des applications Waymo ou LYFT

** LYFT investira dans une installation de gestion de flotte de véhicules autonomes pour charger et entretenir les véhicules Waymo

** Les actions d'Uber Technologies UBER.N , le concurrent de LYFT, ont baissé de 2,6 % à 95,4 $

** 15 des 47 courtiers évaluent l'action LYFT à "acheter" ou plus, 31 à "conserver" et un à "vendre"; le prix cible médian est de 16 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, LYFT est en hausse de 71,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LYFT RG-A
23,0751 USD NASDAQ +14,29%
UBER TECH
93,760 USD NYSE -4,20%
