Lyft gagne du terrain après avoir conclu un partenariat avec Waymo pour lancer des services de covoiturage autonomes en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société de covoiturage Lyft LYFT.O bondissent de 12,5% à 22,73 dollars américains, atteignant ses plus haut niveau depuis plus de trois ans

** LYFT annonce un partenariat avec Waymo d'Alphabet pour lancer une flotte de véhicules autonomes à Nashville à partir de 2026

** Le partenariat comprend un système permettant aux usagers de demander les voitures autonomes de Waymo par le biais des applications Waymo ou LYFT

** LYFT investira dans une installation de gestion de flotte de véhicules autonomes pour charger et entretenir les véhicules Waymo

** Les actions d'Uber Technologies UBER.N , le concurrent de LYFT, ont baissé de 2,6 % à 95,4 $

** 15 des 47 courtiers évaluent l'action LYFT à "acheter" ou plus, 31 à "conserver" et un à "vendre"; le prix cible médian est de 16 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, LYFT est en hausse de 71,8 % depuis le début de l'année