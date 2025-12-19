 Aller au contenu principal
Lyft en baisse ; Wedbush passe à "sous-performance"
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** L'action de la société de covoiturage Lyft

LYFT.O chute de 3,6 % à 19,15 $ avant-bourse ** Wedbush rétrograde l'action de "neutre" à "sous-performance" ** "Lyft est le plus exposé à l'impact de la perturbation des véhicules autonomes, étant donné l'exposition de l'entreprise au marché américain du covoiturage et à une offre non diversifiée" - brokerage ** La note moyenne de 49 analystes est "hold"; leur PT médian est de 24,03 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 54 % cette année

Valeurs associées

LYFT RG-A
19,8700 USD NASDAQ +0,05%
