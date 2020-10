Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH versera un acompte sur dividende de €2/action le 3 décembre Reuters • 22/10/2020 à 17:53









PARIS, 22 octobre (Reuters) - LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi le versement d'un acompte sur dividende de 2 euros par action le 3 décembre. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration organisé ce jeudi. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.14%