LVMH va céder Marc Jacobs à WHP Global et G-III, les acquéreurs ayant levé 850 millions de dollars

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Le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA a accepté de céder la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre le gestionnaire de marques WHP Global et le groupe de confection G-III Apparel Group GIII.O , qui lèvent jusqu’à 850 millions de dollars pour financer l’opération, ont annoncé jeudi les sociétés.

La vente de Marc Jacobs clôt un chapitre de près de trois décennies pour LVMH et reflète une tendance plus générale à se concentrer sur la rentabilité dans un marché du luxe difficile, où les conflits au Moyen-Orient continuent de perturber les voyages et pèsent sur les dépenses dans une région clé.

Cette transaction met en évidence une évolution plus générale du secteur du luxe, les conglomérats tels que LVMH rationalisant leurs actifs non stratégiques tandis que les gestionnaires de marques spécialisées et les fabricants deviennent les acquéreurs naturels du “luxe accessible” et des marques de créateurs américains, a déclaré Brittain Ladd, consultant en chaîne d’approvisionnement.

“Cela souligne une nouvelle stratégie consistant à détenir la propriété intellectuelle, à octroyer des licences de manière agressive et à maintenir des opérations allégées”, a déclaré Ladd, consultant chez Chang Robotics, basé en Floride.

LVMH a déclaré le mois dernier que la guerre en Iran avait fait baisser d’au moins 1 % le chiffre d’affaires du groupe au dernier trimestre, la baisse des dépenses dans le Golfe et la diminution du nombre de touristes en Europe venant aggraver la situation.

Des transactions similaires ont permis de transférer des marques de renom de grandes entreprises de consommation vers des gestionnaires de marques, notamment la vente de Reebok par Adidas en 2021 à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards d’euros.

Reutersavaitrapporté l'année dernière que la société dirigée par Bernard Arnault était en pourparlers avec des acheteurs potentiels, dont WHP Global et Authentic Brands Group

AUTH.N , propriétaire de Reebok, en vue de la vente de Marc Jacobs.

CONTINUITÉ CRÉATIVE

La société new-yorkaise WHP Global a déclaré que Marc Jacobs deviendrait un élément central de son portefeuille de marques de mode haut de gamme, qui comprend Vera Wang, rag & bone et G-STAR, portant ainsi son chiffre d'affaires mondial à plus de 9,5 milliards de dollars.

Le fondateur Marc Jacobs, qui a lancé la marque en 1984, restera directeur artistique après la conclusion de l'accord, supervisant la direction artistique et les collections de défilés. LVMH a acquis une participation majoritaire dans la marque de Jacobs en 1997, l'année même où il a été nommé premier directeur artistique de Louis Vuitton.

Chez Louis Vuitton, Jacobs a introduit des collections de prêt-à-porter et des collaborations avec des artistes, notamment Richard Prince et Takashi Murakami, contribuant ainsi à fusionner la mode, l'art et la culture pop.

“Je serai éternellement reconnaissant à Bernard Arnault pour son soutien, sa foi et sa confiance en moi au cours des 30 dernières années”, a déclaré Jacobs sur Instagram.

LES TERMES DE L'ACCORD

Dans le cadre de cet accord, WHP formera une coentreprise à parts égales avec G-III afin de détenir la propriété intellectuelle de Marc Jacobs.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

G-III acquerra et gérera la marque à l'échelle mondiale, tandis que WHP supervisera les licences.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Toutefois, un document réglementaire a révélé que G-III et WHP apporteraient chacune jusqu'à 425 millions de dollars pour financer l'acquisition.

G-III, qui détient des marques telles que Karl Lagerfeld et DKNY, a déclaré qu'elle financerait son investissement en espèces et via sa ligne de crédit renouvelable.