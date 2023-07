LVMH : une croissance organique des ventes de 17 % au S1 2023

(Crédits photo : Unsplash - Mal Querrer )

Au début de l'année 2023, l'action LVMH est devenue la première société européenne à atteindre une capitalisation boursière symbolique de plus de 400 milliards d'euros. Entreprise française phare du secteur du luxe, LVMH continue de surprendre positivement les investisseurs en Bourse par ses bonnes performances et ses différents projets.

Focus sur l'annonce des résultats de LVMH pour le premier semestre 2023 et ses conséquences sur l'action LVMH en Bourse.

Action LVMH : l'activité du leader des produits de luxe soutenue par l'Europe et l'Asie

Dans la publication semestrielle des résultats financiers du groupe du 25 juillet 2023, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, souligne l'impressionnante performance du groupe de luxe dans un contexte économique et géopolitique toujours globalement incertain.

LVMH a enregistré une hausse des ventes globales de 17 % au premier semestre 2023 à 42 240 millions d'euros contre 36 729 millions d'euros au premier semestre 2022.

La distribution sélective est le groupe d'activité qui a connu la plus grande croissance (+26 % à 8 355 millions d'euros), suivi de la Mode & Maroquinerie (+20 % à 21 162 millions d'euros).

En revanche, l'unité Vins & Spiritueux a connu une baisse des ventes de -3 % à 3 181 millions d'euros, notamment à cause d'une base de comparaison élevée.

Au premier semestre 2023, le résultat opérationnel courant de LVMH a augmenté de 13 % à 1 574 millions d'euros et le résultat net (part du groupe) a augmenté de 30 % à 8 481 millions d'euros.

La dette financière nette de LVMH a, elle aussi, augmenté de 12 % à 12 465 millions d'euros et le cash flow disponible d'exploitation a diminué de moitié à 1,8 milliard d'euros pour soutenir d'importants investissements de l'entreprise.

Analyse technique de l'action LVMH

L'action LVMH perd actuellement plus de 4 % après l'ouverture de la Bourse de Paris le 26 juillet 2023, alors que le titre LVMH gagnait déjà plus de 23 % depuis le mois de janvier 2023 avant la publication, plus de 36 % sur un an et plus de 183 % sur 5 ans.

Analyse graphique de l'action LVMH en Bourse

Café de la Bourse

Source : TradingView

Entre janvier 2023 et avril 2023, l'action LVMH a continué sa hausse entamée mi-2022 pour augmenter de plus de 30 % sur la période et franchir le niveau des 900 euros par action. Entre ce point haut et juin 2023, l'action LVMH a perdu plus de 13 %, se plaçant sous les 800 euros par action, avant de rebondir. Aujourd'hui, les cours évoluent proches de leurs derniers points bas du début juillet sous le nuage d'Ichimoku avec un RSI en baisse sous sa moyenne mobile et sous son niveau neutre des 50.

Notre avis sur l'action LVMH

Poids lourds de la Bourse de Paris (première capitalisation du CAC 40) et d'autres marchés européens, le géant mondial du luxe LVMH possède actuellement une capitalisation boursière dépassant les 410 milliards d'euros, ce qui le place dans le top 10 des plus grandes entreprises mondiales selon Statista.

LVMH est donc une entreprise française puissante dans un marché fort qui devrait profiter de plusieurs relais de croissance dans les années à venir, lui permettant de maintenir ses marges élevées grâce à son pouvoir de fixation des prix (pricing power).

On pensera notamment à la montée en puissance des jeunes générations pour qui le luxe semble important, à l'​essor des classes moyennes, aux nouveaux marchés émergent​s ou encore aux nouvelles manières de considérer et d'acheter des produits de luxe.

Bien que LVMH ait su faire face aux nombreux défis et instabilité de ces dernières années, l'entreprise de luxe mise beaucoup sur la reprise chinoise qui paraît plus lente que précédemment anticipée.

D'après les données publiées par Beijing lundi 24 juillet 2023, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 7,3 %. Sur une base trimestrielle, la croissance économique a atteint 0,8 %, en ralentissant par rapport à la croissance de 2,2 % enregistrée au cours du trimestre précédent.

Rappelons que le groupe LVMH réalise la plus importante part de son chiffre d'affaires en Asie (hors Japon) et que la Chine reste un marché clé.

Malgré tout, la faiblesse de la croissance chinoise ne semble pas avoir affecté les performances LVMH au premier semestre 2023 dans la région. Alors que les ventes ont baissé aux États-Unis (elles représentaient 24 % du total des ventes au S1 2023 contre 27 % au S1 2022), elles ont rebondi en Asie (34 % au S1 2023 vs 32 % au S1 2022).

Le groupe LVMH se dit confiant quant à sa capacité à poursuivre sa croissance pendant la deuxième partie de 2023, mais souligne tout de même les nombreuses incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale.

Les investisseurs en Bourse semblent actuellement un peu pénaliser les disparités géographiques de la croissance de l'entreprise LVMH, l'impact négatif d'un effet de change pas encore entièrement compensé, la hausse de ses investissements et la légère baisse de sa marge opérationnelle (27,4 % vs 27,9 % un an plus tôt).

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse



