LVMH: un directeur industriel et de l'artisanat nommé information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - LVMH annonce la nomination de Ludovic Pauchard au poste de directeur industriel et de l'artisanat du groupe et président exécutif de Métiers d'Art, à compter du 1er septembre. Il reportera au directeur général adjoint Stéphane Bianchi.



Dans son nouveau rôle, Ludovic Pauchard pilotera la stratégie industrielle du groupe, en veillant à garantir l'excellence opérationnelle à chaque étape de la production, dans le respect des engagements du groupe de luxe.



En tant que président exécutif de LVMH Métiers d'Art, il aura également pour mission de sécuriser et de préserver les filières artisanales et les savoir-faire stratégiques propres à chaque secteur d'activité.





