LVMH : un des plus gros 'gaps' haussiers de son histoire information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - LVMH bondit de +8% à l'ouverture et matérialise ainsi un des plus gros 'gaps' haussiers de son histoire (648/690E, et même 637E en clôture le 15 janvier).

Le titre qui venait de matérialiser un double-top de mauvais augure sous 658E (risque de rechute vers 611E) efface d'un coup 3 mois et demi de consolidation en comblant au passage le 'gap' des 687,6E du 30 septembre dernier : les vendeurs sont à l'agonie...

Prochain objectif : 703E, l'ex-zénith du 27 septembre 2024.





Valeurs associées LVMH 697,70 EUR Euronext Paris +9,49%