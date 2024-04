Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: tenues Berluti pour l'Equipe de France de Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - LVMH et Berluti ont présenté les tenues des Cérémonies d'Ouverture de l'Equipe de France Olympique et Paralympique de Paris 2024.



Dans le cadre du partenariat entre LVMH et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Berluti a mis son savoir-faire et son expérience pour les deux Cérémonies de Paris 2024 qui se dérouleront les 26 juillet et 28 août prochains.



Les athlètes et encadrants français porteront un smoking et une paire de souliers Berluti spécialement imaginés et conçus pour les cérémonies. La Maison réalise aussi les chemises, les ceintures, les foulards ou pochettes pour tous.



La confection de 1500 tenues pour L'Equipe de France a demandé la mobilisation de tous les artisans-experts de Berluti.



' Un seul objectif cet été pour les artisans de Berluti : faire rayonner le savoir-faire et les athlètes français, lorsque le monde entier posera son regard sur eux ' indique le groupe.





