LVMH: Silvia Venturini Fendi est nommée Présidente d'Honneur de Fendi
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 17:41
Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement.
Silvia Venturini Fendi représente la troisième génération de la famille Fendi, fondatrice de la Maison romaine historique.
De 1992 à 2019, elle a secondé Karl Lagerfeld dans la Direction Artistique. Depuis 1994, elle était responsable des lignes Accessoires et Homme, et plus récemment de la collection Femme.
'Depuis 1992, Silvia a grandement contribué à façonner la direction créative de Fendi et a joué un rôle essentiel dans le succès international de la marque. Sa vision a guidé Fendi, de ses racines artisanales romaines vers l'avenir, culminant avec la célébration du centenaire de la Maison', déclare Ramon Ros, Président-directeur général de Fendi.
Valeurs associées
|523,1000 EUR
|Euronext Paris
|+1,43%
A lire aussi
-
Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite
-
L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite
-
Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer