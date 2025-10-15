LVMH s'envole après un T3 meilleur que prévu

L'action LVMH LVMH.PA a gagné 12,2% mercredi après que le géant français du luxe a fait état la veille de ventes en hausse organique de 1% au titre de son troisième trimestre, indiquant observer des signes d'amélioration en Chine, son marché clef.

Dans son sillage, ses concurrents Kering PRTP.PA , Hermes HRMS.PA , Moncler MONC.MI , Burberry BRBY.L , Richemont CFR.S et Swatch UHR.S ont également progressé.

LVMH - qui détient plus de 70 marques dont le joaillier Tiffany, le champagne Moët & Chandon ou encore la chaîne de magasins de produits cosmétiques Sephora - a fait état mardi de ventes légèrement meilleures qu'attendu par les analystes dans un consensus compilé par Visible Alpha et cité par HSBC.

Le groupe dirigé par Bernard Arnault a déclaré constater une "amélioration des tendances" au troisième trimestre et fait état d'un chiffre d'affaires de 18,28 milliards d'euros.

Jefferies salue dans une note "un trimestre qui stabilise le navire" et souligne que l'amélioration des résultats a contribué à faire souffler un vent d'optimisme sur la conférence d'analystes qui a suivi la publication des chiffres de LVMH.

"Néanmoins, la direction a fait preuve de retenue dans ses prévisions", nuance le courtier, qui rappelle que LVMH qualifie le contexte général actuel de "difficile et instable", malgré "les premiers signes tangibles d'une innovation favorisant une amélioration relative de l'attrait des consommateurs."

Jelena Sokolova, analyste chez MorningStar, souligne que le retour à la croissance et l'amélioration des tendances de consommation en Chine permettent d'espérer que LVMH et l'industrie sont en train de prendre un tournant, mais précise dans une note que la base de comparaison annuelle parait "facile".

Elle note également le ralentissement du déclin des ventes de la cruciale division "mode et maroquinerie" - qui abrite notamment les marques phares Louis Vuitton et Dior.

Les ventes du troisième trimestre ont été rassurantes, selon Ariane Hayate, gestionnaire de fonds d'actions européennes chez Edmond de Rothschild, citant les améliorations apportées par des éléments "idiosyncrasiques", tels que les initiatives de Louis Vuitton, qui ont stimulé la croissance en Chine.

Les résultats constituent "un signal positif pour le sentiment autour des actions du luxe", estime Manuel Lang, analyste chez Vontobel.

Les activités de mode et maroquinerie représentent près de la moitié des ventes et plus des deux tiers des bénéfices de LVMH.

"Nous continuons de penser que LVMH est bien positionné pour tirer parti de la reprise de la demande", déclare Jelena Sokolova, soulignant que le titre est "attractif".

Selon les analystes de JPMorgan, le contexte général était suffisamment favorable pour espérer une saison de publication des résultats globalement meilleure dans le secteur du luxe.

