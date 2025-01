LVMH : retombe sans surprise sur 700E information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Au vu de la baisse de près de 15% du résultat et de la stagnation (ou du léger repli) des ventes selon leur expression en devises, LVMH retombe sans surprise sur 700E, via un 'gap' sous 746,3E que personne n'a vu venir.

Le comblement du 'gap' des 721,3E acte la formation d'un îlot de retournement sous 755E.

Le prochain objectif pourrait être le comblement d'un autre 'gap' -le 'gap Richemont'- du 15 janvier au-dessus de 653,4E... et que personne non plus n'avait vu venir.





Valeurs associées LVMH 713,70 EUR Euronext Paris -4,92%