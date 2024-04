Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LVMH: résultats salués, reprend 2,5%, repasse au-dessus 800E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - LVMH s'installe en tête du CAC40 et maintient Paris dans le vert: les résultats -quoi qu'en net ralentissement- sont salués, car 'moins pires que prévu'.

Le titre reprend 2,5%, repasse au-dessus des 800E et s'épargne une cassure de l'ex-résistance des 780E (du 30 janvier au 5 février) qui aurait pu déboucher sur un décrochage vers l'ex-sommet des 748E, puis un comblement du 'gap' des 689E du 24 janvier.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris +4.25%