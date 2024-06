LVMH prépare la succession de son directeur financier Jean-Jacques Guiony

Le numéro un mondial du luxe LVMH a nommé une nouvelle directrice financière adjointe, Cécile Cabanis, qui sera amenée à succéder à l'actuel directeur financier du groupe, Jean-Jacques Guiony, selon un communiqué publié vendredi.

Bernard Arnault et Jean-Jacques Guiony, le 18 avril 2024, à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Cécile Cabanis, qui prendra ses fonctions lundi, "reportera" à Jean-Jacques Guiony, "pour engager avec lui une période de transition dans la perspective d'une succession future".

Elle rejoint le comité exécutif du groupe, devenant la troisième femme sur 14 membres, avec Delphine Arnault, PDG de Dior, et Chantal Gaemperle, directrice des ressources humaines.

Jean-Jacques Guiony "organisera la transmission progressive de ses attributions pour assurer la reprise, par Cécile (Cabanis), de cette fonction stratégique pour LVMH", ajoute le communiqué, et "ses nouvelles responsabilités seront annoncées ultérieurement".

Cécile Cabanis a travaillé pendant 17 ans chez Danone dont elle était membre du comité exécutif et du conseil d'administration. Au cours des trois dernières années, elle était la directrice générale adjointe de la société de gestion d'actifs Tikehau Capital.

Jean-Jacques Guiony, 62 ans, a rejoint LVMH en septembre 2003 en tant que directeur financier adjoint avant d'en devenir un an plus tard directeur financier. Il est également PDG de la Samaritaine depuis 2010 et membre du comité exécutif de LVMH.

Entre 2004 et 2023, LVMH est passé d'un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros à 86 milliards d'euros et d'un bénéfice net de 1,2 milliard d'euros à 15 milliards d'euros.