LVMH prend les commandes de "Paris Match"

Paris Match s'écoule à plus de 440000 exemplaires chaque semaine.

"Paris Match sera géré à part du groupe Les Échos-Le Parisien", avait indiqué le PDG de ce dernier, Pierre Louette, en septembre au Figaro. "Le magazine bénéficiera d'une entité juridique différente et d'une véritable autonomie, tout en bénéficiant du soutien de notre régie et de la diffusion".

(AOF) - A compter du 1er octobre, l'hebdomadaire "Paris Match" va officiellement passer sous le giron du groupe LVMH qui a racheté, en février, le titre auprès du groupe Lagardère (avalé par le groupe Vivendi fin 2023) pour 120 millions d'euros. Cette cession participe à la stratégie de désendettement de Lagardère. LVMH, déjà propriétaire du "Parisien" et des "Échos", n'a pas encore donné sa feuille de route sur l'avenir du titre convoité depuis longtemps par Bernard Arnault.

