LVMH: partenariat dans la R&D avec Integrated Biosciences

(CercleFinance.com) - La société biotechnologique californienne Integrated Biosciences a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique avec LVMH Recherche, le centre de recherche et développement (R&D) pour les parfums et cosmétiques des maisons du groupe LVMH.



Aux termes de l'accord pluriannuel, Integrated Biosciences sera chargée d'identifier de nouveaux composés chimiques permettant de lutter contre les effets de l'âge à l'échelle moléculaire.



Dans un communiqué, Integrated Biosciences explique avoir l'intention d'avoir recours à sa plateforme basée sur l'IA et à sa technologie de biologie synthétique afin d'imaginer de potentiels produits de beauté permettant de garder une peau jeune.



Grâce à son procédé propriétaire d'apprentissage automatique( 'machine learning'), l'entreprise créée par d'anciens chercheurs du MIT, de Harvard et de l'Université de Santa Barbara compte tester de façon virtuelle des centaines de milliers de molécules susceptibles de jouer un rôle dans la modulation des phénotypes liés à la longévité.



En fonction de ses découvertes, Integrated Biosciences pourrait recevoir un certain nombre de paiements dont le montant n'a pas été dévoilé, sans compter ceux ayant trait à d'éventuelles étapes commerciales, dont les termes sont là encore restés secrets.





