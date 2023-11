Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH: le titre recule, un analyste abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - LVMH cède près 2% aujourd'hui, alors que Oddo BHF a maintenu sa note de 'surperformance' sur le titre ce matin, tout en réduisant son objectif de cours de 831 à 825 euros.



Le bureau d'analyses estime que la conjoncture est 'moins favorable' et qu'il est trop tôt pour tabler sur une amélioration de la tendance.



Ainsi, 'le 4e trimestre devrait refléter des croissances ralenties et les marges devraient rester sous pression au second semestre', poursuit l'analyste.



'Si nous restons prudents sur la perspective d'ensemble du secteur, nous pensons que la position relative du groupe reste plus favorable que la moyenne au vu de la solidité de ses marques phares (Louis Vuitton, Dior, Sephora pour ne citer que les plus importantes) et des effets de taille qui lui demeurent favorables', conclut le broker.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.89%