LVMH : le repli s'accélère, le cours bascule sous 450E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - LVMH le repli s'accélère, le cours bascule sous 450E, le plancher du 20 juin: c'est un scénario assez prévisible depuis l'enfoncement du support majeur des 482E du 16 avril au 29 mai.

La prochaine étape sera le comblement du 'gap' des 421,9E du 4 novembre 2020, viendra ensuite le test du plancher des 400E, du 23 septembre au 28 octobre 2020.





Valeurs associées LVMH 444,6500 EUR Euronext Paris -1,96%