LVMH : le repli de -2% vers 703E plombe le CAC de -0,3%

(CercleFinance.com) - Le repli de -2% de LVMH vers 703E plombe à lui seul le CAC de -0,3% (sans quoi l'indice serait à l'équilibre).

Le titre retrouvera du soutien dans la zone des 687/688E et dans la négative, reeviendrait combler le 'gap des 679,7E du 1er novembre.





Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.89%