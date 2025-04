LVMH: le chiffre d'affaires recule de 2% au 1er trimestre, avec une "légère baisse" aux USA

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le numéro un mondial du luxe LVMH a vu ses ventes reculer de 2% au premier trimestre sur un an, "malgré un contexte géopolitique et économique perturbé" et des ventes aux Etats-Unis en "légère baisse", dans un environnement marqué par des incertitudes liées aux tarifs douaniers.

"Dans un contexte géopolitique et économique perturbé, LVMH reste à la fois vigilant et confiant en ce début d'année", précise le groupe, qui réalise un quart de ses ventes aux Etats-Unis.

Les ventes dans ce pays au premier trimestre "connaissent une légère baisse malgré une bonne performance en Mode et Maroquinerie, et en Montres et Joaillerie", indique le groupe.

Les ventes totales de mode et maroquinerie (Louis Vuitton, Dior...), pilier principal de l'activité du groupe, baissent de 4% à 10,1 milliards d'euros alors que le premier trimestre 2024 avait bénéficié "de la forte croissance des achats au Japon", selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires des vins et spiritueux (Moët, Dom Perignon, Hennessy...) chute de 8% à 1,3 milliard d'euros, tiré vers le bas notamment par les ventes de cognac. "Le cognac est pénalisé par une demande plus faible en Chine et aux Etats-Unis", est-il précisé alors que "l'activité Champagne est en léger recul dans un contexte de normalisation continue de la demande".

En Europe au premier trimestre, les ventes totales de LVMH sont "toujours en progression, à devises et périmètre comparables", selon LVMH. Le Japon "est en recul par rapport au premier trimestre 2024 qui avait bénéficié de la forte hausse des dépenses de la clientèle chinoise sur le territoire". Le reste de l'Asie "connaît des tendances comparables à 2024".

Le chiffre d'affaires de la distribution sélective, qui comprend Sephora et DFS (le "duty free") est stable à 4,19 milliards d'euros. Sephora "poursuit sa progression, bénéficiant de la solidité de son activité en boutiques et le réseau de distribution continue son expansion, notamment en Amérique du Nord". DFS est "encore pénalisé par la conjoncture internationale".

Dans cette section LVMH a annoncé récemment une gouvernance commune pour La Samaritaine et Le Bon Marché.

Les ventes de parfums et cosmétiques sont stables à 2,17 milliards d'euros, comme l'activité Montres et Joaillerie, à 2,48 milliards.

LVMH "compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2025 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité", dit le groupe.