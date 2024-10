LVMH : lancement d’un plan d’actionnariat salarié international

AOF - EN SAVOIR PLUS

La période de souscription s'étendra du 24 octobre au 13 novembre 2024 et la livraison des titres est prévue pour le 18 décembre 2024.

(AOF) - LVMH annonce le lancement de "LVMH Shares", un plan d'actionnariat salarié international qui s’adresse à 70% de son effectif global. Il sera déployé dans 11 pays et régions en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le prix de souscription des actions a été fixé le 18 octobre. Il sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action LVMH sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20%. L'opération portera sur un nombre maximum de 200 000 actions nouvellement émises.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.